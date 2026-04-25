Un diciassettenne ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sabato 25 aprile 2026, in località Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. L'impatto fatale si è verificato lungo via Ripuaria, in direzione Lago Patria.

Dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, due vetture sono entrate in collisione. In uno dei veicoli viaggiavano un diciottenne alla guida e il diciassettenne, purtroppo deceduto.

Nell'altra auto era presente una donna di ventisei anni. A seguito dell'impatto, il giovane è morto sul colpo. Il conducente diciottenne e la donna ventiseienne sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Fortunatamente, entrambi non versano in pericolo di vita.

Il contesto della località

Varcaturo è una frazione del comune di Giugliano in Campania, situata a circa dieci chilometri dal centro storico del capoluogo. La località è attraversata dalla strada provinciale Ripuaria, un'arteria stradale che la collega al centro di Giugliano e ai comuni limitrofi di Qualiano e Villaricca. Varcaturo fa parte della fascia costiera giuglianese, insieme ad altre località come Lago Patria e Licola.

La frazione è nota per la sua spiaggia sabbiosa, da cui è possibile ammirare il panorama delle isole di Ischia e Procida. Dal punto di vista infrastrutturale, l'area è servita da importanti vie di comunicazione come la strada statale 7 quater (Via Domitiana) e la già citata SP Ripuaria.