Il ciclismo colombiano piange la prematura scomparsa di Cristian Camilo Muñoz, ex corridore della UAE Emirates, morto a soli 30 anni a seguito di complicazioni mediche scaturite da un incidente occorsogli durante il Tour du Jura. La tragedia è avvenuta durante la gara francese dello scorso 18 aprile, mentre Muñoz correva con la squadra NU Colombia.

La Federciclismo colombiana: 'Dolore e sgomento'

Subito dopo l’incidente, il ciclista è stato curato in un centro medico in Francia prima di trasferirsi in Spagna, dove avrebbe dovuto prendere parte alla Vuelta a Asturias.

Tuttavia, le condizioni mediche di Muñoz sono improvvisamente peggiorate e il trentenne è deceduto nella mattinata del 24 aprile. La notizia ha suscitato profondo dolore in tutto il mondo del ciclismo.

In un comunicato ufficiale, la Federazione Ciclistica Colombiana ha espresso il proprio sgomento: "Con profondo dolore e sgomento, la Federazione Ciclistica Colombiana e il suo Comitato Esecutivo piangono la scomparsa del talentuoso ciclista originario di Boyacá, Cristian Camilo Muñoz Lancheros, della squadra NU Colombia."

Muñoz era entrato a far parte del team NU Colombia nel 2024, dopo due stagioni trascorse nella squadra colombiana EPM. Prima di queste esperienze, dal 2019 al 2021, il corridore aveva gareggiato nel WorldTour con l’UAE Team Emirates, insieme a campioni di grande calibro come Tadej Pogačar.

La vittoria ad Asiago, poi il salto nel grande ciclismo

Dopo aver ottenuto grandi risultati nelle categorie giovanili, su tutte una vittoria di tappa al Giro d'Italia Under 23 ad Asiago, il suo percorso nel ciclismo professionistico aveva incontrato delle difficoltà, non facendo emergere del tutto quel grande talento di scalatore visto in precedenza. Dopo l'esperienza triennale alla UAE Emirates, Munoz aveva continuato a correre in squadre più piccole, segnando dei buoni risultati in gare minori.

In segno di lutto, la squadra NU Colombia si è ritirata dalla Vuelta a Asturias prima della seconda tappa. Inoltre, al traguardo verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Muñoz.

"La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel ciclismo colombiano e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui la strada e le competizioni”, ha sottolineato la Federazione Ciclistica Colombiana. “Cristian sarà ricordato per la sua dedizione, la sua disciplina e il suo carattere, sia in sella che fuori”. Un addio carico di rispetto e commozione.