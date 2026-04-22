La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito un arresto nell'ambito delle indagini sull'aggressione che ha coinvolto Davide Ferrerio, un giovane ventenne che, nell'agosto 2022, è stato brutalmente aggredito mentre si trovava in vacanza a Crotone. A distanza di quasi due anni, Ferrerio versa ancora in uno stato di coma irreversibile, e la giustizia ha finalmente fatto un passo importante con l’arresto di uno degli aggressori. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

Le indagini che hanno portato all’arresto

L’arresto eseguito dalla Polizia di Stato riguarda un individuo già condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio in concorso. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’approfondita indagine della Squadra Mobile di Crotone, che ha ricostruito con precisione la dinamica dell’aggressione avvenuta nell'agosto del 2022. Gli agenti hanno lavorato per mesi sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Crotone e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro per accertare tutte le responsabilità legate all’incidente.

La violenta aggressione a Davide Ferrerio

Davide Ferrerio, mentre si trovava in vacanza a Crotone, è stato vittima di una feroce aggressione che lo ha ridotto in uno stato di coma irreversibile.

Il giovane, che all’epoca aveva solo 20 anni, ha subito gravi lesioni, le cui conseguenze lo hanno portato ad un coma che continua a persistere a distanza di quasi due anni.

L'individuazione dei complici e il ruolo delle indagini

Le indagini, che sono state avviate subito dopo l’aggressione, hanno permesso non solo di arrestare l'autore materiale dell'aggressione, ma anche di identificare e arrestare altri tre complici, tra cui una minorenne. Grazie al lavoro della Squadra Mobile, è stato possibile fare piena luce su quanto accaduto quella sera e assicurare alla giustizia le persone responsabili di questo crimine brutale. Dopo l'arresto, il soggetto condannato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone, dove dovrà scontare la pena inflitta per il suo ruolo nell’aggressione.