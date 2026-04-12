Un tragico evento ha scosso Massa nella notte tra sabato e domenica, dove Giacomo Bongiorni, 47 anni, ha perso la vita in piazza Felice Palma. L'uomo è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di quattro o cinque giovani, presumibilmente tra i sedici e i diciotto anni. L'aggressione è scaturita dopo che Bongiorni e un parente avevano invitato i ragazzi a cessare di lanciare bottiglie contro una vetrina. A seguito dei colpi ricevuti, Bongiorni è caduto, battendo violentemente la testa. L'impatto ha provocato un arresto cardiaco che, nonostante i tempestivi interventi dei sanitari, ne ha causato il decesso sul posto.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti l'automedica di Massa e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, Giacomo Bongiorni si trovava in un locale aperto intorno all'una di notte, insieme al figlio di undici anni e alla compagna. Il locale appartiene al cognato della vittima. Il gruppo di giovani, impegnato nel lancio di bottiglie contro la vetrina del locale, è stato richiamato da Bongiorni e dal parente. La situazione è rapidamente degenerata in violenza. L'uomo è stato aggredito, è caduto a terra battendo la testa e ha subito un arresto cardiaco. Alcune testimonianze suggeriscono che Bongiorni sia stato anche colpito da calci dopo la caduta.

Il cognato, intervenuto nel tentativo di difenderlo, è stato a sua volta aggredito e successivamente trasportato in ospedale. Il figlio, testimone della terribile scena, è apparso sotto choc ed è stato anch'egli accompagnato in ospedale.

Il fenomeno delle baby gang

L'episodio di Massa riporta drammaticamente all'attenzione il fenomeno delle baby gang, gruppi di adolescenti, spesso quattordicenni o diciottenni, che destano preoccupazione tra le forze dell'ordine in diverse zone del Paese. Questi gruppi giovanili, talvolta caratterizzati da atteggiamenti aggressivi e dall'uso di oggetti contundenti come coltelli, agiscono con l'intento di intimidire coetanei, danneggiare proprietà o commettere atti di microcriminalità. Sebbene non sempre presentino una struttura organizzata in modo sistematico, i loro comportamenti violenti sono oggetto di costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.