Un tragico incidente ha scosso la comunità di Zogno, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Enna e non essere più riemerso. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 30 maggio, gettando nello sconforto i presenti che hanno assistito alla scena.

Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici lungo le sponde del torrente quando ha deciso di immergersi. Dopo il tuffo, tuttavia, non è più riemerso dalla superficie dell'acqua, scatenando il panico tra i coetanei. L'allarme è stato lanciato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi.

L'intervento dei soccorsi e le difficili ricerche

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Le operazioni di ricerca del quattordicenne si sono rivelate complesse e si sono protratte per diverse ore. La corrente sostenuta e la particolare conformazione del torrente Enna hanno reso arduo il lavoro dei soccorritori, che hanno faticato a individuare il punto esatto della scomparsa.

Nonostante l'impegno profuso, il corpo senza vita del ragazzo è stato infine recuperato. I sanitari, una volta estratto dall'acqua, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, ponendo fine a ogni speranza.

Il torrente Enna: un corso d'acqua con tratti insidiosi

Il torrente Enna è un elemento caratteristico del paesaggio di Zogno, un comune di circa 9.000 abitanti situato nella suggestiva Valle Brembana, in provincia di Bergamo. La zona è nota per la presenza di numerosi corsi d'acqua e per il suo ambiente montano.

Le acque del torrente Enna sono tipicamente fredde e presentano tratti con una corrente particolarmente sostenuta. Queste caratteristiche naturali possono rendere la balneazione estremamente pericolosa, specialmente in assenza di adeguate misure di sicurezza e supervisione. L'incidente odierno sottolinea ancora una volta i rischi legati all'imprudenza in ambienti naturali come i corsi d'acqua.