Un grave incidente è avvenuto mercoledì sera sulla strada Fondo Valle Alento, nel territorio di Ripa Teatina. Un automobilista di Guardiagrele, trentenne, alla guida di una Volkswagen Golf, ha tamponato a elevata velocità l’auto di servizio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chieti. L’impatto è stato così violento da causare il ribaltamento del veicolo dei militari per più volte.

Soccorso e condizioni dei militari

I due carabinieri coinvolti nell’incidente sono stati prontamente soccorsi dal 118 e trasportati al policlinico di Chieti.

Uno dei militari ha riportato un trauma cranico e un taglio, venendo sottoposto a Tac che ha escluso fratture. L’altro ha lamentato dolori agli arti e ha effettuato accertamenti diagnostici. Entrambi sono stati successivamente dimessi dall’ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Dinamica dell’incidente e rilievi

La collisione è avvenuta all’uscita di una curva lungo l’arteria stradale che collega Chieti a Francavilla al Mare. L’Alfa Romeo Giulia dei carabinieri procedeva a velocità moderata quando è stata colpita dalla Golf. L’urto ha provocato il sollevamento e il successivo ribaltamento del mezzo delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco.

Esito dei test sul conducente

Il conducente della Golf, identificato come un trentenne residente a Guardiagrele, è risultato positivo ai test tossicologici per cocaina e cannabinoidi. La Polizia Stradale ha avviato le indagini per chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato al grave incidente.