Il nuovo Codice della Strada introduce importanti novità per i proprietari di monopattini elettrici in Italia. Sono state fissate due distinte scadenze per l’adeguamento alle nuove regole: la targa identificativa diventerà obbligatoria dal 16 maggio 2026, mentre l’obbligo di assicurazione scatterà dal 16 luglio 2026. Queste misure sono state pensate per aumentare la sicurezza e la tracciabilità dei mezzi di micromobilità urbana.

Le nuove disposizioni riguardano tutti i monopattini elettrici che circolano su strada. Chi non si adeguerà rischia sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro.

L’obiettivo delle nuove regole è quello di regolamentare la crescente diffusione dei monopattini nelle città italiane e garantire maggiore tutela sia per i conducenti sia per gli altri utenti della strada.

Dettagli sugli obblighi e sulle sanzioni

Dal 16 maggio 2026 sarà obbligatorio dotare i monopattini elettrici di una targa identificativa. Successivamente, dal 16 luglio 2026, entrerà in vigore anche l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le sanzioni previste per chi non rispetterà queste disposizioni potranno arrivare fino a 400 euro.

Le modalità operative per la produzione e la distribuzione delle targhe saranno definite con appositi decreti attuativi.

Al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sull’ente incaricato della produzione delle targhe per i monopattini elettrici.

Un quadro normativo in evoluzione

L’introduzione della targa e dell’assicurazione per i monopattini elettrici si inserisce in un contesto di riforma della mobilità urbana, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e regolamentare l’uso dei nuovi mezzi di trasporto. Le nuove regole rappresentano un passo importante verso una maggiore responsabilizzazione degli utenti e una migliore integrazione della micromobilità nel tessuto urbano.

Si attendono ora i decreti attuativi che definiranno nel dettaglio le procedure per l’applicazione delle nuove norme e le modalità di rilascio dei contrassegni identificativi.