Il Secret Service degli Stati Uniti ha interrogato la sorella di Cole Tomas Allen, l'individuo identificato come l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. L'episodio si è verificato sabato, con la presenza del presidente Donald Trump. L'indagine si è concentrata sulle motivazioni e sul passato dell'attentatore, analizzando le sue dichiarazioni e le abitudini comportamentali.

La testimonianza della sorella: un profilo radicale

La sorella di Cole Tomas Allen, residente a Rockville, nel Maryland, ha riferito agli agenti che il fratello aveva manifestato dichiarazioni estremiste e commenti politicamente radicali.

Ha sottolineato che Allen parlava spesso del desiderio di compiere "qualcosa" per affrontare quelli che, a suo dire, erano i "problemi del mondo". Queste informazioni, raccolte durante l'interrogatorio, sono cruciali per ricostruire il contesto dell'attentato in un evento di rilievo nazionale.

Il ruolo del Secret Service e la sicurezza

L'azione di Cole Tomas Allen ha riacceso l'attenzione sulle misure di sicurezza durante eventi pubblici di grande importanza. Il Secret Service, agenzia federale preposta alla protezione del presidente e della Casa Bianca, è al centro delle indagini. Fondato nel 1865, il Secret Service ha il compito di prevenire attentati e tutelare eventi pubblici, impiegando agenti specializzati e tecnologie avanzate.

L'attentato ha evidenziato la necessità di un monitoraggio costante di soggetti con comportamenti estremisti o radicali.

Le indagini sulle motivazioni

Le autorità proseguono le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze dell'azione di Cole Tomas Allen. La raccolta di informazioni dalla sua cerchia familiare e l'analisi del suo passato sono essenziali per comprendere la genesi del gesto. L'attenzione resta alta sulla necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza e prevenzione in contesti di grande visibilità pubblica, specie con la presenza delle massime cariche dello Stato.