l volo Ryanair diretto da Pescara a Bruxelles Charleroi è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo dall’aeroporto d’Abruzzo a causa di un probabile bird strike, ovvero l’impatto con alcuni uccelli. L’episodio si è verificato questa mattina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto avrebbe coinvolto uno dei motori, rendendo necessaria l’attivazione delle procedure di sicurezza e il ritorno allo scalo di partenza. L’aereo ha sorvolato l’area per alcuni minuti, effettuando manovre di holding utili alle verifiche tecniche, per poi atterrare senza problemi.

Nessuna conseguenza per i passeggeri. Il volo è stato successivamente riprogrammato per le ore 14.

Cos’è il bird strike e le procedure di sicurezza

Il bird strike si verifica quando un aeromobile entra in collisione con uno o più volatili, tipicamente durante le fasi di decollo o atterraggio. Le compagnie aeree e gli aeroporti adottano specifiche misure di prevenzione e gestione di questi episodi. Tra queste figurano sistemi di dissuasione dei volatili nelle aree aeroportuali e procedure operative dedicate all'equipaggio in caso di impatto.

Le azioni da intraprendere in caso di bird strike sono definite nei regolamenti con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri.