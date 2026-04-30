Il livello di allerta per terrorismo nel Regno Unito è stato innalzato da 'sostanziale' a 'grave' a seguito dell'attacco avvenuto il 29 aprile 2026 nel quartiere di Golders Green a Londra. L'episodio ha visto il grave ferimento di due uomini appartenenti alla comunità di ebrei ortodossi. La decisione è stata annunciata dal Joint Terrorism Analysis Centre, l’organismo incaricato della valutazione delle minacce terroristiche nel Paese.

L'attacco a Golders Green e le reazioni politiche

L'aggressione, prontamente dichiarata dalla polizia come atto terroristico, ha coinvolto due uomini, di 34 e 76 anni, entrambi ricoverati in condizioni stabili.

Le autorità hanno arrestato un uomo di 45 anni con l'accusa di tentato omicidio. Il sospettato, già noto per precedenti di violenza e problemi di salute mentale, era stato segnalato al programma governativo Prevent nel 2020, ma il suo caso era stato successivamente archiviato.

La premier britannica Keir Starmer ha espresso ferma condanna, sottolineando la natura profonda e persistente dell'antisemitismo. Starmer ha affermato che "è un odio antico, antico. La storia dimostra che le radici sono profonde e, se ci si volta dall'altra parte, ricresce", assicurando inoltre che il governo "farà tutto il possibile per eliminare questo odio". Durante una visita a Golders Green, epicentro della comunità ebraica londinese, la premier è stata accolta da circa cento manifestanti.

Misure di sicurezza rafforzate e contesto di crescente antisemitismo

Il passaggio al livello di allerta 'grave' indica che un attacco terroristico è considerato altamente probabile nei prossimi sei mesi. In risposta, il governo britannico ha annunciato un piano di rafforzamento della sicurezza per le comunità ebraiche, stanziando 25 milioni di sterline. Questi fondi saranno destinati all'aumento dei pattugliamenti e alla protezione di sinagoghe, scuole e centri comunitari su tutto il territorio nazionale.

Negli ultimi mesi, la comunità ebraica del Regno Unito, che conta circa 300.000 persone, ha registrato un significativo aumento degli episodi di antisemitismo. Questo incremento è stato particolarmente evidente dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 e il successivo conflitto a Gaza.

Sono stati segnalati numerosi attacchi incendiari contro sinagoghe e siti ebraici, alcuni dei quali rivendicati dal gruppo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, ritenuto vicino a proxy iraniani. Le autorità stanno attualmente valutando la credibilità di tale rivendicazione anche in relazione all'attacco di Golders Green.

Il ruolo cruciale del Joint Terrorism Analysis Centre

Il Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) svolge un ruolo cruciale nella sicurezza nazionale, essendo l'organismo incaricato di valutare il rischio terroristico nel Regno Unito. Opera in stretta collaborazione con le agenzie di intelligence e le forze di polizia per monitorare e analizzare costantemente le minacce, aggiornando periodicamente il livello di allerta nazionale.

Il livello 'grave' rappresenta il secondo gradino più alto su una scala di cinque, e la sua adozione implica che le autorità intensifichino le misure di prevenzione e controllo su tutto il territorio per contrastare potenziali minacce.