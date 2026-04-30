Una fatalità è stata registrata nella giornata del 30 aprile a Fuscaldo, provincia di Cosenza in Calabria, dove una donna di 45 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto davanti alla propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava uscendo dalla sua auto per aprire il cancello di casa quando, per cause ancora da verificare, il veicolo si è messo in movimento autonomamente, schiacciandola contro il cancello. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

La dinamica dell’incidente a Fuscaldo

Secondo le informazioni preliminari, la donna stava probabilmente effettuando una manovra nel suo cortile per aprire il cancello quando l'auto, non sufficientemente frenata, è partita da sola. Non è ancora chiaro se la vittima avesse dimenticato di azionare il freno a mano o se ci fosse un guasto meccanico, ma il veicolo ha iniziato a muoversi autonomamente, schiacciandola contro la struttura metallica del cancello. Questo tragico incidente è avvenuto in un’area tranquilla, ma la dinamica lascia aperte molte domande.

L’intervento dei soccorritori: vani i tentativi di rianimazione

Pochi minuti dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’elisoccorso.

Insieme ai carabinieri e alla polizia locale, hanno cercato di prestare le prime cure alla donna. Nonostante l’urgenza e gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di rianimarla è stato vano. L’incidente, che ha visto coinvolta una sola persona, ha suscitato un forte sconforto tra i residenti della zona, che non riescono a credere alla tragica fine della loro concittadina.

Le indagini per chiarire la dinamica

Nel frattempo, le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'area del sinistro, che si trova vicino al cimitero e lungo la strada che collega Fuscaldo Marina al centro storico, è stata delimitata per consentire il corretto svolgimento dei rilievi da parte delle forze dell'ordine. Le indagini continueranno per accertare le cause esatte dell’incidente, ma la comunità è profondamente scossa dalla perdita di una giovane donna, tragicamente scomparsa nel proprio cortile.