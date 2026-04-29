Il 29 aprile 2026, nel contesto di un'importante audizione alla Camera dei Deputati a Roma, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Aldo Isi, ha chiarito il ruolo dell'azienda nel progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Durante la discussione del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, Isi ha specificato che Rfi non è direttamente coinvolta nella realizzazione del ponte, ma si concentra sulle opere di collegamento essenziali.

"Riguardo il Ponte sullo Stretto, è bene precisare che esiste una società specificamente incaricata della sua gestione e costruzione," ha dichiarato Isi, delineando i confini operativi.

"Noi, come Rfi, stiamo invece dedicando le nostre risorse e il nostro impegno alle opere di collegamento che si integreranno al Ponte, e stiamo procedendo con determinazione per allinearci alle tempistiche previste." Questa affermazione sottolinea l'importanza strategica di garantire che l'infrastruttura ferroviaria sia pronta a supportare il ponte, un elemento chiave per il potenziamento dei collegamenti tra la Sicilia e il resto della penisola.

Il ruolo strategico di Rfi nelle infrastrutture di collegamento

Nel corso dell'audizione parlamentare, è stato ribadito con fermezza che l'ambito di competenza di Rfi si concentra esclusivamente sulle opere di collegamento ferroviario. Queste infrastrutture sono progettate per consentire una piena e fluida integrazione del Ponte sullo Stretto all'interno della rete ferroviaria nazionale.

La loro realizzazione è considerata di fondamentale importanza per assicurare la continuità e l'efficienza del traffico ferroviario tra la Calabria e la Sicilia, in previsione della futura operatività del ponte. L'obiettivo primario di Rfi è rispettare con la massima precisione le tempistiche stabilite per la consegna di queste infrastrutture essenziali, garantendo un coordinamento ottimale con l'avanzamento dei lavori del ponte stesso.

Rete Ferroviaria Italiana: missione e sviluppo della rete

Rete Ferroviaria Italiana, in quanto società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, detiene la responsabilità primaria per la gestione, lo sviluppo e la manutenzione dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale.

La sua missione si estende dalla progettazione alla realizzazione e manutenzione costante delle linee ferroviarie, dei nodi strategici e delle stazioni, assicurando i più elevati standard di sicurezza e l'efficienza operativa dell'intera rete. Oltre a queste attività fondamentali, Rfi è attivamente impegnata nella pianificazione strategica per l'ammodernamento e il potenziamento continuo dei collegamenti ferroviari. Un'attenzione particolare è rivolta all'integrazione armoniosa delle diverse modalità di trasporto e alla promozione di soluzioni che garantiscano la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture, contribuendo allo sviluppo complessivo della mobilità del Paese.