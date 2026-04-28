Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese, dove un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un SUV. Il conducente del veicolo, un cittadino albanese di 52 anni, si è inizialmente allontanato dal luogo dell'accaduto, ma è stato prontamente rintracciato e arrestato dai carabinieri. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha portato all'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga per il responsabile.

La tragedia si è consumata in via dei Piani, dove il 69enne, identificato come Gaetano Martone, originario di Caserta e residente nella zona, è stato travolto mentre si trovava a piedi.

La segnalazione dell'incidente è giunta intorno alle 18.30, quando il corpo della vittima è stato rinvenuto. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile, confermando il decesso sul posto.

Le indagini e l'arresto del conducente

Le forze dell'ordine, allertate dalla gravità dell'accaduto, hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e rintracciare il responsabile. Grazie a una rapida attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a individuare il conducente del SUV poco dopo l'incidente. Il 52enne è stato quindi fermato e sottoposto ad arresto con le gravi accuse di omicidio stradale, per aver causato la morte del pedone, e di omissione di soccorso e fuga, per essersi sottratto all'obbligo di prestare assistenza e di fermarsi sul luogo del sinistro.

Dopo le formalità di rito presso la caserma, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi del procedimento giudiziario. La notizia dell'arresto ha portato un primo riscontro alle richieste di giustizia della comunità locale, profondamente colpita dalla prematura e tragica scomparsa di Gaetano Martone.

Omissione di soccorso: il quadro normativo italiano

L'episodio di Castel d'Aiano riaccende i riflettori sulla delicata questione dell'omissione di soccorso, un reato severamente punito dalla legislazione italiana. L'articolo 189 del Codice della Strada stabilisce chiaramente l'obbligo per chiunque sia coinvolto in un incidente stradale di fermarsi e di prestare la dovuta assistenza alle persone ferite.

La violazione di tale norma configura un reato con conseguenze penali significative.

In particolare, se dall'omissione di soccorso derivano lesioni gravi o gravissime, o addirittura la morte della persona coinvolta, le pene previste dalla legge sono ulteriormente aggravate. Nel caso specifico dell'incidente sull'Appennino bolognese, l'arresto del conducente è avvenuto proprio in virtù della combinazione di queste gravi fattispecie: l'aver causato la morte di un pedone (omicidio stradale) e l'aver deliberatamente omesso di prestare soccorso, allontanandosi dalla scena del sinistro. Questo evidenzia l'impegno delle autorità nel contrastare con fermezza le violazioni più gravi del Codice della Strada, riaffermando l'importanza del rispetto delle norme e della solidarietà umana in situazioni di emergenza.