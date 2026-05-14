Un violento incidente stradale è stato registrato nel primo pomeriggio del 14 maggio sulla Statale 107, nel tratto compreso tra Zumpano e il cimitero di Cosenza, in Calabria. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una BMW X4 ed è avvenuto intorno alle ore 14:00. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale. La strada è stata chiusa al traffico.

Incidente SS107 Cosenza oggi: scontro tra Fiat Punto e BMW X4

Lo schianto sulla Statale 107 ha coinvolto due vetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente lungo il tratto tra Zumpano e il cimitero di Cosenza.

L’impatto tra una Fiat Punto e una BMW X4 è stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo ogni fase del sinistro per chiarire eventuali responsabilità e verificare le condizioni della carreggiata al momento dell’impatto.

Soccorsi e Vigili del Fuoco: estratte due persone dalle lamiere

Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, impegnati nelle operazioni di estrazione dei feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle due auto. Le due persone coinvolte sono state affidate al personale sanitario del SUEM 118 per le prime cure sul posto e il successivo trasferimento all’ospedale di Cosenza.

Presenti anche le ambulanze dell’AMSS 118 e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione della sicurezza dell’area durante tutte le fasi dell’intervento.

Statale 107 chiusa a Cosenza: traffico rallentato tra Zumpano e il cimitero

A seguito del violento incidente, la Statale 107 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. La chiusura ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona tra Zumpano e Cosenza. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico su percorsi alternativi, mentre si è lavorato per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.