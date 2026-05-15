La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato oggi, 14 maggio 2026, la proroga della sospensione di una sentenza di grado inferiore che avrebbe significativamente limitato la disponibilità del mifepristone, comunemente nota come pillola abortiva. Questa cruciale decisione, giunta appena mezz’ora dopo la scadenza autoimposta delle 17 locali (le 23 in Italia), assicura il mantenimento delle attuali e consolidate modalità di accesso al farmaco su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento della massima corte estende, di fatto, lo stop a una precedente e controversa decisione del 5th U.S.

Circuit Court of Appeals. Tale sentenza avrebbe reintrodotto l’obbligo per le pazienti di effettuare una visita medica in presenza per ottenere il farmaco, interrompendo drasticamente la possibilità di prescrizione e distribuzione tramite posta o attraverso servizi di telemedicina, pratiche che si sono dimostrate essenziali per molte donne.

Accesso al Mifepristone: le immediate implicazioni della decisione

La sospensione prorogata dalla Corte Suprema garantisce che i fornitori di servizi sanitari e le pazienti possano continuare ad accedere al mifepristone senza interruzioni o nuove restrizioni. Questo significa che le modalità di distribuzione via farmacia, posta o telemedicina rimangono pienamente operative, preservando un accesso più ampio e facilitato alla pillola abortiva, un aspetto fondamentale per la salute riproduttiva.

Contesto giuridico e l'evoluzione della prescrizione del farmaco

La recente pronuncia della Corte Suprema si inserisce in un complesso e dibattuto quadro giuridico che ha visto diverse fasi. Il percorso è iniziato con una sentenza del 5th Circuit, emessa il 1° maggio 2026, la quale aveva temporaneamente ristabilito l’obbligo di ritiro in presenza del mifepristone. La richiesta di intervento al Supremo è stata avanzata dai produttori del farmaco, Danco Laboratories e GenBioPro, con l'obiettivo di sospendere l’efficacia di quella sentenza, inizialmente fino al 14 maggio alle 17 (ora della costa orientale statunitense), per evitare interruzioni immediate.

Il mifepristone ha ottenuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA), l'ente regolatorio statunitense, già nel 2000.

Negli ultimi cinque anni, in particolare, la sua prescrizione non ha più richiesto una visita medica in presenza. Questa importante modifica era stata introdotta in risposta alle esigenze emerse durante la pandemia da COVID‑19, accelerando l'adozione di pratiche di telemedicina e consegna a domicilio per numerosi farmaci, inclusa la pillola abortiva, facilitandone così la disponibilità.