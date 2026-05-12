La Tangenziale Est di Catanzaro, in Calabria, si è trasformata in un teatro di morte dopo un violento incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. Il bilancio è pesantissimo: una donna ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, il personale sanitario del Suem 118 e la Polizia Stradale. Il tratto della SS109 interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Scontro tra tre auto sulla SS109: traffico bloccato a Catanzaro

L’incidente si è verificato lungo la SS109 Tangenziale Est e ha coinvolto una Fiat 600, una Ford Fiesta e una Peugeot 207. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato pesanti conseguenze sulla viabilità cittadina. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle vetture incidentate. La strada è stata chiusa temporaneamente al transito per permettere gli interventi di emergenza e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Donna morta nell’incidente: decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

La vittima del tragico schianto è una donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo.

I vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro hanno operato a lungo per liberarla dal veicolo distrutto dall’impatto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le altre tre persone ferite sono state soccorse e trasferite in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione medica.

Polizia Stradale sul posto: indagini sulle cause del sinistro

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le fasi dello scontro tra i tre veicoli. Intanto i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e delle auto coinvolte. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo uno dei principali collegamenti stradali della città.