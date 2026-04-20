Un tir ha sfondato le barriere di protezione, precipitando dal ponte della superstrada del Liri, nella Marsica. L'incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Civitella Roveto, in provincia dell’Aquila. Il mezzo pesante ha compiuto un volo di diversi metri, con conseguenti gravi danni alla struttura del ponte. Il conducente è stato soccorso tramite elisoccorso e trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. Le cause dell'evento restano in corso di accertamento.

Dettagli dell’incidente

Il tir, dopo aver abbattuto le barriere di protezione, è precipitato per diversi metri, provocando danni significativi alla struttura del ponte sulla superstrada del Liri. Il conducente è stato estratto dal mezzo e soccorso tramite elisoccorso, venendo poi trasportato in ospedale. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Le cause esatte che hanno portato all'incidente sono ancora oggetto di indagini.

La superstrada del Liri

La superstrada del Liri, nota anche come strada statale 690 Avezzano-Sora (SS 690), rappresenta un'importante arteria stradale. La sua classificazione come strada statale è avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 21 giugno 2005. La gestione è passata all'Anas dal 1º luglio 2006, mentre in precedenza la responsabilità era condivisa tra le province dell’Aquila e di Frosinone.