Un sconto di pena è stato concesso dal tribunale a due membri della cosiddetta banda del buco, responsabili di una rapina da quasi sette milioni di euro ai danni della banca BPER di Grumo Nevano. I protagonisti dell'episodio, De Santis Francesco Pio (nato nel 2000) e De Felice Patrizio (classe 1988), sono stati arrestati dopo un colpo caratterizzato da una tecnica particolare: l'introduzione all'interno dell'istituto di credito è avvenuta emergendo dal pavimento, a seguito dello scavo di un tunnel nelle fogne sottostanti l'edificio.

Modalità della rapina e bottino

Il furto, perpetrato presso la filiale BPER di Grumo Nevano, ha visto i malviventi svaligiare tutte le cassette di sicurezza presenti nel caveau e prelevare anche il denaro contante custodito all'interno del bancomat. L'ammontare complessivo del bottino si è attestato vicino ai sette milioni di euro. L'azione criminale, definita con la tecnica del buco, ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine che, a seguito delle indagini, hanno portato all'arresto dei due componenti della banda.

Dettagli dell'esecuzione e decisione giudiziaria

La rapina si è distinta per la modalità di esecuzione: De Santis e De Felice hanno scavato un tunnel nelle fogne, riuscendo così a entrare direttamente nel caveau della banca senza essere rilevati dai sistemi di sicurezza.

Una volta all'interno, hanno svuotato tutte le cassette di sicurezza e il bancomat, portando via un ingente quantitativo di denaro e valori. La decisione del tribunale di concedere uno sconto di pena ai due imputati è giunta dopo il riconoscimento di alcune attenuanti, pur confermando le loro responsabilità nell'episodio criminoso.

La banca BPER e il contesto territoriale

BPER Banca rappresenta uno dei principali gruppi bancari italiani, con una presenza capillare sul territorio nazionale. La filiale di Grumo Nevano, teatro della rapina, serve un'ampia area della provincia di Napoli, offrendo servizi bancari e finanziari a privati e imprese. L'istituto, fondato nel 1867, è quotato alla Borsa Italiana e conta oltre mille filiali in Italia, ponendo una particolare attenzione alla sicurezza e all'innovazione nei servizi offerti ai propri clienti.