Nel pomeriggio della giornata del 19 aprile sulla Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel tratto che collega San Giovanni in Fiore a Crotone, è stata teatro di un grave incidente che ha causato forti disagi alla viabilità. Due vetture, una Fiat 500 e una Fiat Punto, sono rimaste coinvolte nell'impatto, bloccando completamente il traffico. La circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia e i veicoli sono stati costretti a seguire percorsi alternativi.

Incidenti sulla SS 107: l'impatto tra Fiat 500 e Fiat Punto

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Castel Silano e Cerenzia, creando un momento di panico per gli automobilisti.

L'incidente ha coinvolto due auto, una Fiat 500 e una Fiat Punto, che hanno subito danni ingenti. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma l'evento ha immediatamente creato problemi per la circolazione. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, e gli automobilisti sono stati obbligati a deviare su strade alternative.

Intervento delle forze dell'ordine e del 118

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: le forze dell'ordine hanno provveduto a gestire il traffico e a garantire la sicurezza, mentre i sanitari del 118 si sono occupati dell'assistenza alle persone coinvolte. Nonostante l'urgenza della situazione, i dettagli relativi alle condizioni di salute degli occupanti delle vetture non sono stati ancora resi noti.

Tuttavia, il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di limitare i danni e di iniziare a ripristinare la normalità sulla strada.

Traffico deviato e disagi fino a tarda sera

Il traffico sulla SS 107 ha subito rallentamenti significativi, con lunghe code di veicoli in attesa di percorrere tratti alternativi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono state complesse e hanno richiesto diverse ore per essere completate. La viabilità è rimasta interrotta fino alla tarda serata, creando disagi per gli automobilisti diretti verso Crotone e San Giovanni in Fiore. La situazione ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione sulle strade calabresi, già segnate da frequenti incidenti