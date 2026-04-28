Il turismo spaziale compie 25 anni. Un quarto di secolo fa, il 28 aprile 2001, Dennis Tito decollava a bordo della Soyuz, pagando 20 milioni di dollari per vedere la Terra dall’alto. Un gesto che allora sembrava folle, quasi provocatorio. Oggi, invece, segna l’inizio di una nuova fase: viaggiare nello spazio non è più un privilegio per pochissimi, ma un’esperienza che si sta lentamente aprendo al pubblico.

Secondo i dati ANSA, i turisti spaziali sono già 143, distribuiti su 39 voli organizzati da cinque aziende. E non si tratta più solo di imprenditori eccentrici: astronauti come Paolo Nespoli sottolineano che, nelle missioni future, potrebbero salire a bordo scrittori, giornalisti, poeti, politici.

Non solo tecnici. Non solo scienziati.

Una nuova era: tra Luna, habitat e osservazione scientifica

Parallelamente, l’Italia sta investendo in un nuovo concetto: l’umanesimo spaziale, un modello che integra tecnologia e dimensione umana per progettare la presenza stabile dell’uomo oltre la Terra. Il progetto “Space Habitat. La via italiana”, promosso da ASI e MIMIT, punta proprio a questo: abitare lo spazio, non solo visitarlo.

Tutto converge verso un’unica direzione: l’uomo sta tornando a considerare lo spazio come un luogo da vivere, non solo da osservare.

Dalla curiosità al metodo scientifico: l’uomo continua a cercare “presenze” oltre la Terra

Mentre il turismo spaziale sembra ingranare, cresce anche un altro fronte: quello della ricerca scientifica sugli UAP, i cosiddetti “fenomeni aerei non identificati”.

Negli ultimi anni, le agenzie spaziali e i dipartimenti della difesa hanno iniziato a trattare il tema con un approccio più rigoroso. Non più folklore, non più racconti isolati: raccolta dati, analisi strumentale, correlazioni fisiche.

Gli studi più recenti — come quelli citati nei rapporti ufficiali USA e nelle analisi tecniche pubblicate tra 2024 e 2026 — mostrano tre elementi ricorrenti: