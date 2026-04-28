La senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta il 28 aprile 2026 a un convegno presso il Memoriale della Shoah di Milano, lanciando un monito sulla crescente diffusione dell'odio. "Il mondo dell’odio è talmente vasto ed è sempre più vasto", ha affermato Segre, che all'età di 96 anni continua a ricevere messaggi offensivi e minacce. Tra questi, la domanda agghiacciante "perché non muori?", che la senatrice ha paragonato alle intimidazioni subite nel 1938, poco prima della sua deportazione. "Una valanga d’odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni ‘perché non muori?’", ha ribadito con amarezza.

La testimonianza al Memoriale

Nel corso del suo intervento, Segre ha evidenziato il profondo significato personale e storico del Memoriale della Shoah. "Non posso prescindere da questo posto", ha dichiarato, ricordando con lucidità il giorno in cui vi entrò da prigioniera, per mano di un governo che "perseguitava". La senatrice ha espresso sorpresa e profonda amarezza per la persistenza di manifestazioni d'odio anche in età avanzata, nonostante il trascorrere del tempo e le lezioni della storia. "Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto", ha ammesso, aggiungendo: "Non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così".

Antisemitismo e l'importanza del rispetto

La senatrice ha inoltre riflettuto sulla natura dell'antisemitismo, notando come, pur essendo stato spesso sopito, non sia mai realmente scomparso, nonostante i numerosi governi che si sono succeduti. Ha accolto con favore la proiezione di un video contenente il decalogo per il rispetto nello sport, un'iniziativa realizzata in occasione delle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina. Con una toccante riflessione personale, Segre ha concluso: "A me non manca un arto – ha osservato – ma nella testa sono rimasta così. Non posso cambiare. È parte di me dall’inizio alla fine".

L'intervento di Liliana Segre al Memoriale della Shoah si inserisce in un più ampio contesto di iniziative dedicate a mantenere viva la memoria storica e a contrastare con fermezza ogni forma di odio e antisemitismo. Temi cruciali che la senatrice continua a porre all'attenzione pubblica, forte della sua inestimabile testimonianza personale e del suo costante impegno civile.