Il punto chiave

Secondo gli aggiornamenti meteo diffusi da TG La7, l’ondata di caldo che ha investito l’Italia a metà luglio ha raggiunto il suo picco tra il 15 e il 17 luglio, ma non durerà: un cambiamento significativo è atteso subito dopo, con un calo termico anche di 10°C in alcune regioni.

Il picco: temperature oltre i 40°C

La fase più intensa dell’ondata di calore ha colpito soprattutto il Centro-Sud, con valori che hanno superato i 40°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. TG La7 ha confermato che si tratta di una delle ondate più forti dell’estate, alimentata da correnti nordafricane che hanno spinto verso l’Italia aria rovente e umida.

Quando arriva il fresco: la svolta dopo il 17 luglio

Il servizio meteo di La7 indica chiaramente che il cambiamento parte dal Nord, dove già dal 18 luglio un fronte più instabile porta temporali e un calo termico sensibile.

La timeline del cambiamento

18 luglio – Nord Italia: primi temporali, crollo termico di 6–10°C.

19 luglio – Centro Italia: calo più graduale, ma percepibile.

20–21 luglio – Sud Italia: fine del caldo estremo, temperature più vicine alla media stagionale.

Il fresco non sarà immediato ovunque, ma la tendenza è chiara: l’ondata di calore si indebolisce e retrocede.

Temporali e instabilità: cosa aspettarsi

TG La7 segnala che il passaggio del fronte fresco porterà:

temporali intensi al Nord,

possibili grandinate localizzate,

vento forte in alcune aree costiere,

un generale miglioramento entro 48 ore.

Non si tratta di un peggioramento duraturo, ma di una rottura del caldo africano, che apre una fase più vivibile.

Le regioni che sentiranno di più il calo

Lombardia, Veneto, Piemonte : calo immediato e netto.

Toscana, Marche, Umbria : fresco entro 24 ore dal passaggio del fronte.

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria : caldo in attenuazione, ma ancora punte elevate nelle zone interne.

Sicilia e Sardegna: calo più lento, ma comunque significativo entro il 21 luglio.

Cosa succede dopo

Le previsioni di TG La7 suggeriscono che, dopo la rinfrescata, l’Italia potrebbe vivere una fase più equilibrata, con temperature estive ma non estreme. Non si esclude però che nuove ondate di calore possano arrivare entro fine luglio, come tipico della stagione..