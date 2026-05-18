L'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha sollevato pubblicamente serie preoccupazioni riguardo a presunte interferenze da parte del Ministero della Giustizia. Tali ingerenze sarebbero dirette nei confronti dei magistrati che stanno conducendo le indagini sul delicato caso della famiglia trovata nel bosco. L'episodio, che ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, riguarda una famiglia rintracciata dalle autorità in una zona boschiva e attualmente al centro di complessi accertamenti giudiziari.

Secondo quanto denunciato dall'Anm, sarebbero emerse pressioni significative e richieste di chiarimenti provenienti direttamente dal Ministero.

L'associazione le considera un chiaro tentativo di condizionare l'operato e le decisioni dei magistrati. In una nota ufficiale dal tono fermo, l'Anm ha dichiarato inequivocabilmente: “Non possiamo accettare che si mettano in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura”. L'associazione ha inoltre ribadito con forza che “ogni iniziativa che possa essere interpretata come interferenza rappresenta un rischio concreto per la separazione dei poteri, pilastro fondamentale del nostro ordinamento democratico”.

Le preoccupazioni dell'Anm e il contesto delle indagini

La Giunta esecutiva centrale dell'Anm ha espresso profonda inquietudine per la situazione, sottolineando l'inderogabile necessità di tutelare l'autonomia e la serenità dei magistrati coinvolti.

L'associazione ha richiamato con decisione l'attenzione sul principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, chiedendo che venga pienamente rispettato il ruolo insostituibile della giurisdizione nell'ambito delle indagini in corso. Il caso della famiglia nel bosco rimane oggetto di approfondimenti scrupolosi da parte delle autorità competenti, ma l'Anm ha evidenziato come qualsiasi pressione esterna, anche se solo potenziale, possa seriamente compromettere la serenità, l'imparzialità e l'efficacia dell'azione giudiziaria, alterando il corretto svolgimento del procedimento.

Il ruolo storico dell'Anm a difesa dell'indipendenza giudiziaria

L'Associazione Nazionale Magistrati si configura come la principale e più autorevole organizzazione rappresentativa dei magistrati ordinari italiani.

Fondata nel lontano 1909, l'Anm ha da sempre come missione primaria la tutela degli interessi professionali e, soprattutto, la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura. L'associazione si impegna costantemente a promuovere il rispetto dei principi costituzionali e a garantire l'autonomia dei giudici nello svolgimento delle loro delicate funzioni. L'Anm interviene con regolarità e determinazione nel dibattito pubblico ogni volta che ritiene che i valori fondamentali dell'ordinamento giudiziario siano a rischio, agendo come baluardo a difesa della legalità e dell'imparzialità della giustizia.