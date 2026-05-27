Assodelivery, l'associazione che rappresenta le principali piattaforme di consegna a domicilio in Italia, ha annunciato il 27 maggio 2026 l'estensione delle misure di tutela per i rider contro il caldo. Questa iniziativa introduce nuove azioni preventive, mirate a proteggere i lavoratori impegnati nelle consegne durante i periodi di alte temperature estive.

L'associazione, che include tra i suoi membri aziende leader come Glovo, Uber Eats e Deliveroo, ha specificato che tali misure sono state adottate in risposta alle crescenti ondate di calore previste per la stagione estiva.

Tra le principali azioni figurano la possibilità per i rider di sospendere o cancellare una consegna senza penalizzazioni in caso di condizioni climatiche estreme. Sarà inoltre garantita la distribuzione di kit essenziali con acqua e integratori salini. Un ulteriore punto chiave è il rafforzamento della comunicazione sulle previsioni meteo e sui rischi legati al caldo, con aggiornamenti in tempo reale forniti tramite le applicazioni delle piattaforme.

L'impegno per la sicurezza e la salute dei rider

Assodelivery ha sottolineato che queste nuove misure si aggiungono e rafforzano quelle già previste negli anni precedenti, essendo state sviluppate in stretta collaborazione con esperti di sicurezza sul lavoro.

L'obiettivo primario è garantire che i rider possano operare in sicurezza anche durante le giornate più calde. L'associazione ha ribadito che «la tutela della salute dei rider è una priorità assoluta per tutte le aziende associate». Le piattaforme si sono impegnate a monitorare costantemente le condizioni climatiche, pronte a intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

Assodelivery: standard e buone pratiche nel settore

In quanto rappresentante delle principali aziende del settore delle consegne a domicilio in Italia, Assodelivery si dedica attivamente alla promozione di elevati standard di sicurezza e all'adozione di buone pratiche per i lavoratori. L'associazione collabora con le istituzioni e le parti sociali per migliorare le condizioni di lavoro dei rider, promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione sui rischi legati alle condizioni climatiche estreme. Le misure adottate si inseriscono in un quadro più ampio di attenzione costante alla salute e alla sicurezza dei lavoratori del settore.