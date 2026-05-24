Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 23 maggio sulla Strada Statale 106, nei pressi del bivio di Cutro nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale e i tecnici Anas. La circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area con la successiva rimozione dei mezzi incidentati.

Incidente sulla Statale 106: soccorsi immediati a Cutro

L’allarme è scattato poco dopo le ore 18:30 quando diversi automobilisti hanno segnalato il violento impatto lungo la Strada Statale 106. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre i due conducenti rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi coinvolti. Le operazioni di soccorso si sono rivelate delicate e hanno richiesto l’utilizzo di attrezzature specifiche per liberare i feriti e affidarli alle cure del personale medico arrivato sul posto con più ambulanze.

Feriti trasportati in ospedale: uno in elisoccorso

Le condizioni di uno dei due feriti sono apparse subito particolarmente gravi. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze dell’area dell’incidente per consentire il trasferimento urgente in ospedale.

L’altra persona coinvolta è stata invece trasportata in ambulanza. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni dei feriti, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro.

Traffico bloccato sulla Strada Statale 106

La presenza dei mezzi di soccorso e le operazioni di messa in sicurezza hanno causato forti rallentamenti lungo la Strada Statale 106, con traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. O veicolo in transito hanno dirottato il loro cammino lungo vie alternative. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas per gestire la viabilità e consentire i rilievi necessari.