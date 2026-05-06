Le autorità sanitarie della provincia della Terra del Fuoco hanno escluso la presenza e la circolazione dell'hantavirus nella regione di Ushuaia. Attraverso una comunicazione ufficiale, è stato chiaramente precisato che non risultano casi locali di infezione da hantavirus, né sono stati registrati episodi sospetti tra la popolazione residente o tra i visitatori della zona.

L'hantavirus è un agente patogeno trasmesso principalmente dai roditori selvatici. La trasmissione all'uomo avviene per contatto con escrementi, urine o saliva degli animali infetti, oppure per inalazione di particelle contaminate.

Le autorità sanitarie locali hanno ribadito che non esistono evidenze della presenza del virus nella provincia della Terra del Fuoco, e di conseguenza, non sono state adottate misure straordinarie di prevenzione in relazione a questa patologia.

Monitoraggio sanitario nella regione

La situazione sanitaria è costantemente monitorata. Le autorità mantengono alta l’attenzione su eventuali segnalazioni di sintomi compatibili con infezioni virali. Al momento, non sono stati segnalati casi di hantavirus tra i residenti o tra i turisti che frequentano le aree naturali di Ushuaia, nota per le sue attrazioni paesaggistiche e le attività di birdwatching.

Turismo naturalistico e sicurezza a Ushuaia

Ushuaia, situata all'estremità meridionale dell'Argentina, è una meta apprezzata per il turismo naturalistico e le escursioni all'aperto.

Le autorità locali sottolineano l’importanza di seguire le normali precauzioni durante le attività in natura, ma ribadiscono che non esistono al momento motivi di allarme relativi all’hantavirus nella provincia della Terra del Fuoco, garantendo un ambiente sicuro per tutti.