Pochi minuti dopo la mezzanotte del 1 luglio 2026 il lungomare di Schiavonea, in provincia di Cosenza, è stato teatro di un grave incidente stradale che ha provocato momenti di paura tra residenti e turisti. Lo schianto, avvenuto su Viale della Libertà all'incrocio con Via Archimede, ha coinvolto un'automobile e una moto. L'impatto tra i veicoli è stato particolarmente violento e il mezzo a due ruote ha preso fuoco, rendendo necessario il rapido intervento dei soccorsi.

Incidente a Schiavonea: violento impatto tra auto e moto

L'incidente stradale si è verificato in una delle zone più frequentate del lungomare di Schiavonea, ancora affollata nelle ore notturne.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e una moto si sono scontrate con estrema violenza. Dopo l'urto il motociclo è stato avvolto dalle fiamme, generando forte preoccupazione tra le numerose persone presenti che hanno assistito alla scena e lanciato l'allarme.

Moto in fiamme, immediato l'intervento dei soccorsi

Sul posto del sinistro sono arrivati in pochi minuti i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Bloccato a scopo precauzionale l'accesso all'area interessata dall'intervento. Contemporaneamente i sanitari del 118 hanno soccorso il giovane motociclista, prestando le prime cure direttamente sul luogo dello schianto.

Il ragazzo è stato successivamente trasportato presso il più vicino ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state ancora rese note ma non sarebbe in pericolo di vita.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli investigatori dovranno accertare le cause dello scontro e verificare eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo il lungomare di Schiavonea, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di residenti e visitatori.