Tragedia nella notte tra il 28 e il 29 giugno lungo la Strada Statale 106, nel territorio comunale di Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Un violento scontro frontale tra un furgone Iveco Daily e una Fiat Multipla è costato la vita a un giovane di 26 anni originario di Mirto Crosia. Il conducente del mezzo commerciale è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire l'emergenza e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente mortale sulla Statale 106 a Pietrapaola

L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 313 della Statale 106.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente con estrema violenza. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Multipla, un giovane residente a Mirto Crosia, deceduto nonostante il rapido intervento dei sanitari. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri, che dovranno chiarire le responsabilità e le circostanze dello schianto.

Ferito il conducente del furgone Iveco Daily

Il conducente del furgone Iveco Daily ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d'urgenza pressp il vicino presidio ospedaliero. Le sue condizioni sono serie e restano sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e consentire il recupero dei mezzi coinvolti, mentre il personale sanitario ha operato in condizioni particolarmente complesse.

La strada, dopo essere stata chiusa, è stata riaperta con la rimozione dei mezzi incidentati permettendo la ripresa della regolare viabilità.

Traffico bloccato e rilievi sulla Statale 106

A seguito dell'incidente, la SS106 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici Anas, impegnati nel ripristino della viabilità. La circolazione è rimasta interrotta per diverse ore, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito lungo uno degli assi stradali più importanti della Calabria.