Un tragico incidente ha scosso la serata di mercoledì 1 luglio, culminando nella morte di un uomo a seguito di un inseguimento con i carabinieri. L'episodio, avvenuto tra Città Sant'Angelo (provincia di Pescara) e Silvi (provincia di Teramo), ha preso avvio intorno alle 20. Uno scooter, a bordo del quale viaggiavano due persone, non ha ottemperato all'alt intimato dai militari, innescando una fuga lungo la strada statale 16.

La dinamica preliminare descrive lo scooter che ha proseguito la sua corsa nonostante l'ordine di fermarsi. L'inseguimento si è esteso fino al confine tra i due comuni, dove il mezzo a due ruote è finito fuori strada.

Non è ancora stato chiarito se lo scooter abbia urtato l'auto dei carabinieri o un altro veicolo prima di uscire dalla carreggiata. Nell'impatto, il passeggero ha perso il casco, riportando ferite fatali.

Ricostruzione dell'incidente e indagini

Le forze dell'ordine sono attualmente impegnate nella ricostruzione dettagliata dell'accaduto. Le prime informazioni, diffuse dalla stampa locale, indicano che il passeggero dello scooter è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni subite. Al momento, i nomi delle persone coinvolte non sono stati divulgati, così come ulteriori dettagli sulle condizioni del conducente del mezzo.

Il contesto della strada statale 16

L'incidente si è verificato lungo la strada statale 16, un'importante arteria che attraversa la costa adriatica, collegando diversi centri abitati.

Questa via di comunicazione, gestita da ANAS, è caratterizzata da un elevato flusso di traffico quotidiano, sia di veicoli privati che commerciali, rendendola un'infrastruttura cruciale per la mobilità della regione.