Il Consiglio di Stato ha annullato l’appalto per la gestione dei Canadair della flotta nazionale, indetto dal ministero dell’Interno. La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado ha invalidato l’intera procedura di gara, non limitandosi all’aggiudicazione ad Avincis, azienda leader nel settore. Il verdetto è giunto a seguito del ricorso presentato dalla compagnia concorrente Air Sp&A, che ha contestato l’esito della gara.

La flotta interessata comprende 18 aerei Canadair, strumenti essenziali per le operazioni di spegnimento degli incendi, specialmente durante la stagione estiva.

L’annullamento dell’appalto, del valore di quasi mezzo miliardo di euro, ha generato forte preoccupazione per la gestione della prossima campagna antincendi. Particolarmente esposta è la Sardegna, dove il rischio incendi è elevato nei mesi più caldi. La situazione attuale è caratterizzata da incertezza e da un’intensa attività legale tra le parti coinvolte.

Impatto operativo e contestazioni

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Air Sp&A, ritenendo fondate le contestazioni sull’impianto della gara. L’annullamento ha conseguenze dirette sulla disponibilità dei velivoli per la stagione estiva e sulla capacità di risposta alle emergenze legate agli incendi. La Sardegna, che ogni anno affronta numerosi roghi, rischia di trovarsi senza il supporto dei Canadair, considerati strumenti essenziali per il contrasto agli incendi boschivi.

Il valore economico dell’appalto si aggira intorno ai 500 milioni di euro, evidenziando l’importanza strategica della gestione della flotta aerea. Il ministero dell’Interno e le compagnie coinvolte stanno valutando le prossime mosse, mentre la stagione estiva si avvicina e cresce la preoccupazione per la protezione del territorio.

Il ruolo della flotta aerea antincendio

La flotta aerea antincendio nazionale è gestita dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, facente capo al Ministero dell’Interno. Il Dipartimento coordina le attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi su tutto il territorio italiano, impiegando mezzi aerei specializzati come i Canadair.

Questi velivoli sono utilizzati in particolare nelle regioni a maggior rischio, tra cui la Sardegna, per garantire interventi rapidi ed efficaci durante le emergenze estive.

La gestione della flotta comprende il coordinamento operativo, la manutenzione dei mezzi e la formazione degli equipaggi, elementi fondamentali per assicurare la continuità del servizio e la sicurezza delle operazioni. L’annullamento dell’appalto apre ora una fase di incertezza che coinvolge sia gli operatori del settore sia le amministrazioni locali impegnate nella lotta agli incendi.