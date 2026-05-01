La Serie A entra nel momento più caldo della stagione. La 35ª giornata, quart’ultima del campionato, apre un weekend che può risultare decisivo su tutti i fronti: scudetto, corsa europea e zona salvezza. I margini si riducono, la pressione sale e ogni punto può spostare equilibri che fin qui sono rimasti in bilico. Si parte con l’anticipo tra Pisa e Lecce, che però al momento è a rischio, prima di un calendario fitto che prosegue con Udinese-Torino e Como-Napoli, fino alla sfida tra Atalanta e Genoa.Il turno prosegue con Bologna-Cagliari e Sassuolo-Milan, per poi entrare nel vivo con Juventus-Verona e Inter-Parma.

Chiude il programma Cremonese-Lazio. Quattro giornate alla fine, nessun margine per gestire: è il momento in cui la stagione si decide davvero. Proprio in questo turno del weekend del 1° maggio si attendono verdetti, soprattutto in zona retrocessione dove Verona e Pisa sono con un piede in cadetteria.

Pisa- Lecce a rischio

Ore di apprensione a Pisa in vista della sfida tra Pisa Sporting Club e US Lecce, in programma questa sera alle 20:45 alla Cetilar Arena. Il match è attualmente sotto osservazione a causa dell’incendio che nei giorni scorsi ha interessato l’area del Monte Faeta, con ripercussioni anche sulla zona urbana.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno generato una densa colonna di fumo che ha raggiunto anche l’area dello stadio, incidendo sulla qualità dell’aria.

Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, con particolare attenzione alle condizioni ambientali e alla sicurezza di atleti, staff e spettatori. L’emergenza ha già comportato conseguenze rilevanti sul territorio, con diverse evacuazioni nei centri limitrofi. Il quadro resta in evoluzione e viene seguito minuto per minuto dagli organi competenti. Al momento non è stato disposto alcun rinvio ufficiale. La gara resta in programma, ma la decisione definitiva sarà legata agli sviluppi delle prossime ore. Qualora le condizioni dovessero peggiorare, non è esclusa una valutazione diversa da parte delle autorità preposte.

La partita resta dunque a rischio, con ogni decisione rinviata a ridosso del calcio d’inizio.

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