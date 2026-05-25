Un'importante operazione condotta dai Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria ha portato all'emissione di 12 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato nella produzione e vendita di banconote false. L'attività illecita veniva gestita e promossa attraverso la piattaforma Telegram. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, si è estesa tra le province di Napoli e Caserta, permettendo agli investigatori di ricostruire in modo approfondito le modalità operative e la struttura della banda criminale.

Dettagli dell'operazione e modus operandi

Il modus operandi del gruppo criminale si basava sull'utilizzo di Telegram per la commercializzazione delle banconote contraffatte. Venivano proposte banconote di diversi tagli, con una prevalenza di quelle da 20 e 50 euro, offerte a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. I pagamenti venivano effettuati in bitcoin, seguendo le istruzioni degli organizzatori. Le perquisizioni hanno permesso il sequestro di una considerevole quantità di banconote false, unitamente a stampanti di alta qualità e materiali specifici per la produzione di valuta contraffatta. L'investigazione ha inoltre consentito di individuare i canali Telegram attivamente utilizzati per la promozione e la vendita delle banote illecite.

Il ruolo dei Carabinieri e l'impegno contro la contraffazione

Il Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri riveste un ruolo cruciale nella lotta alla contraffazione di valuta. L'operazione condotta tra Napoli e Caserta si inserisce nelle più ampie attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, avvalendosi di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio delle piattaforme digitali e per contrastare le nuove forme di criminalità.

Le indagini investigative proseguono con determinazione, mirando a identificare eventuali altri membri coinvolti nel sodalizio criminale e a ricostruire l'intera rete di distribuzione delle banconote false. Le forze dell'ordine, in un'ottica di prevenzione e contrasto continuo, mantengono un monitoraggio costante e capillare sui canali digitali, al fine di prevenire e stroncare sul nascere nuovi episodi di contraffazione monetaria.