Un nuovo incidente mortale si è verificato lungo la Statale 106 Jonica in Calabria nella giornata del 4 giugno 2026. In località Fabrizio Grande, nel territorio di Corigliano-Rossano, un frontale tra una Peugeot e un camion ha causato la morte di un uomo di 50 anni e il ferimento di un secondo passeggero. La tragedia è avvenuta al km 12,530, in un rettilineo subito dopo una curva, mentre le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Si tratta dell'ennesima morte sulla Statale 106 delle ultime settimane, situazione che ha riacceso sui social il dibattito sulla sicurezza stradale.

Incidente sulla Statale 106: dinamica e interventi dei soccorsi

L’impatto tra i due veicoli ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano. Sul posto anche l’elisoccorso decollato da Cosenza per trasportare il ferito in condizioni critiche al vicino presidio ospedaliero. La polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le squadre Anas hanno provveduto alla gestione del traffico e alla sicurezza del tratto stradale.

Una vittima e un ferito: la tragedia colpisce ancora la Calabria

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, la vittima dell’incidente non ce l’ha fatta, perdendo la vita a causa della gravità delle ferite riportate.

Il passeggero rimasto ferito è stato trasportato in ospedale. La Strada Statale 106, nota per la sua pericolosità e ribattezzata "Strada della morte", è stata teatro di code e rallentamenti in entrambe le direzioni, come segnalato dall’Associazione “Basta Vittime sulla Statale 106”.

Cronaca degli incidenti precedenti: il rischio lungo la 106

Solo dieci giorni fa, a pochi chilometri dal luogo dell’ultimo frontale, un altro incidente ha causato la morte di Pietro Aloisio, 32enne di Corigliano-Rossano.