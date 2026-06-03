Un grave incidente stradale ha sconvolto il comune di Maida nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno. Sulla strada provinciale 162/2, vicino all’incrocio per Guarna in direzione San Pietro a Maida, una moto e un’auto si sono scontrate in un tratto rettilineo. A perdere la vita è stato Gabriel Marchetta, 19 anni, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118.

Incidente mortale a Maida: dinamica e rilievi in corso

Il tragico scontro ha visto coinvolto Gabriel Marchetta sulla sua moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato rilievi e accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La vicenda ha gettato nello sgomento l’intera comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi delle strade provinciali e la necessità di maggiore sicurezza.

La comunità di Maida in lutto per Gabriel Marchetta

Il dolore per la perdita del giovane ha travolto l’intero comprensorio. Familiari, amici e cittadini hanno inviato messaggi di cordoglio alla famiglia Marchetta. I sindaci dei comuni vicini, tra cui San Pietro a Maida, Cortale e Jacurso, insieme ad associazioni locali, hanno espresso vicinanza e solidarietà, sottolineando la tragedia di una vita spezzata troppo presto e l’impatto emotivo sulla comunità.

Messaggi ufficiali e solidarietà delle istituzioni locali

Tra i numerosi messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del sindaco di San Pietro a Maida e consigliere provinciale, Domenico Giampà, che ha espresso profonda vicinanza alla famiglia del giovane e alla comunità di Maida.

“Ho appreso con grande tristezza della tragica scomparsa del ragazzo avvenuta lungo la SP 162/2, un’arteria che attraversa un’area vicina al nostro territorio e che quotidianamente viene percorsa da tanti cittadini. Sono notizie che colpiscono profondamente e che lasciano senza parole, riportando alla mente ferite che il tempo non riesce a cancellare. A nome dell’intera comunità di San Pietro a Maida e in qualità di consigliere provinciale, rivolgo le più sincere condoglianze ai familiari. In questo momento di grande sofferenza, ci uniamo al dolore del sindaco e di tutta la comunità di Maida, duramente segnata da una perdita così drammatica”.