Un grave incidente stradale si è verificato a Mileto nella giornata del 1 giugno, in via Kennedy, lungo il tratto urbano della Statale 18. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Bravo e uno scooter di grossa cilindrata. Il centauro, protagonista dell’impatto, è stato trasportato in ospedale con escoriazioni e traumi diffusi, mentre l’automobilista è rimasto praticamente illeso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale Mileto: dinamica dello scontro tra auto e moto

L’impatto tra i veicoli è avvenuto all’incrocio tra la Strada Statale 18 e una via laterale.

Secondo una prima ricostruzione, la moto procedeva in direzione nord quando ha urtato la Fiat Bravo, che stava immettendosi nella strada principale. La violenza dello scontro ha sbalzato il centauro a terra insieme al veicolo. L’automobilista, residente della zona, non ha riportato ferite. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica per comprendere eventuali responsabilità.

Soccorsi e intervento del 118 a Mileto

Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione locale, che hanno delimitato l’area e raccolto le prime informazioni per i rilievi del caso. Il personale sanitario del 118 ha prestato assistenza al motociclista direttamente sul luogo dell’incidente, per poi trasferirlo all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Il ferito, pur vigile e cosciente, presentava numerose escoriazioni e uno stato generale di indolenzimento. La rapidità dell’intervento ha evitato ulteriori complicazioni.

Incidente mortale nella Presila

Già lo scorso 31 maggio un incidente mortale era stato registrato a Sorbo San Basile, piccolo centro della Presila catanzarese, dove ha perso la vita un giovane agente di polizia di 27 anni, Giuseppe Fragomeni, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino, nel Reggino. Il poliziotto stava percorrendo la Strada Provinciale 26 a bordo di una motocicletta KTM 790 Duke quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento impatto con un altro motociclo. A seguito dello scontro, Fragomeni avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale.