Nella giornata del 31 maggio un giovane motociclista di soli 21 anni, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Bovalino e originario di Siderno, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 109 Quater. Inutili i soccorsi giunti sul posto. In corso le indagini per appurare le cause del sinistro.

Il violento impatto e la caduta contro il guard-rail

L’incidente si è verificato al chilometro 8,800 della SS 109 Quater “della Piccola Sila”, nel territorio di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti due motocicli.

Dopo lo scontro, il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro il guard-rail. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Forze dell’ordine e Anas sul posto per rilievi e viabilità

La dinamica dell’incidente stradale, per quanto inusuale, è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi e gestire la circolazione. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Ennesimo incidente fatale in Calabria nel mese di maggio

Negli ultimi mesi la Calabria è stata teatro di diversi incidenti stradali tragici che hanno coinvolto motociclisti. Tra i casi più recenti e documentati dalle cronache locali si segnalano quello in Sila, dove due giovani centauri, rispettivamente di 21 e 23 anni, entrambi originari di Catanzaro, hanno perso la vita in un frontale tra le loro moto lungo la strada per la Sila, nei pressi del bivio di Sorbo. Un altro incidente è avvenuto a Corigliano Rossano dove un motociclista di 41 anni proveniente dalla Puglia è deceduto durante una gara di enduro organizzata nel territorio del Cosentino.