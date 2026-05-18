Un uomo di 48 anni di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, è stato fermato con l'accusa di duplice omicidio. È ritenuto responsabile dell'uccisione di due donne, i cui corpi sono stati ritrovati in un cantiere edile abbandonato a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine, sono state identificate con difficoltà a causa dell'assenza di documenti. Secondo le prime ipotesi investigative, le due donne sarebbero state assassinate in giorni diversi, forse al culmine di una lite legata al mancato pagamento dopo rapporti sessuali.

L'allarme che ha avviato le indagini è stato lanciato da una coppia che, appartatasi in zona, avrebbe notato l'uomo entrare nel cantiere in compagnia di una donna per poi uscirne da solo, poco dopo, con una borsetta in mano. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Nola, Martina Salvati, sono condotte dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e dai militari di Cercola. L'uomo, ascoltato per diverse ore in caserma, avrebbe fatto prime ammissioni sul suo coinvolgimento nei fatti, sebbene non si tratti ancora di una confessione completa. L'ipotesi prevalente è che le vittime fossero prostitute e che siano state spintonate giù dal palazzo dopo la lite.

Il luogo del ritrovamento e le vittime

I corpi delle due donne sono stati scoperti nella notte all'interno di un cantiere edile storico di Pollena Trocchia, un'opera incompiuta e abbandonata che si estende per centinaia di metri, a poca distanza dalla cima del Monte Somma. La struttura, composta da sei piani, è caratterizzata da muri ricoperti di graffiti e disegni, segno che il luogo è spesso utilizzato come punto d'incontro o riparo. La parte più ristrutturata dello stabile risulta infatti occupata da persone in cerca di rifugio. L'identificazione delle vittime, come detto, è stata ostacolata dall'assenza di documenti.

Le reazioni della comunità e le indagini in corso

Il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha espresso profondo rammarico per la tragica notizia, sottolineando il dolore per il ritrovamento dei corpi senza vita delle due donne nell'area del Parco Europa.

Il primo cittadino ha ribadito la sua piena fiducia nell'operato degli inquirenti, affermando che "sapranno fare piena luce su quanto accaduto e, se dovesse essere confermata l'ipotesi di omicidio, riusciranno ad accertare ogni responsabilità facendo piena giustizia". L'uomo fermato rimane sottoposto a interrogatorio, mentre le indagini proseguono per definire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare ogni dettaglio.

Pollena Trocchia, comune dell'area metropolitana di Napoli, si trova alle pendici del Monte Somma, parte del complesso vulcanico del Vesuvio. Il suo territorio, che include il Parco Europa, è noto per la combinazione di aree urbane e zone verdi, oltre alla presenza di edifici storici.