Un tragico incidente stradale ha scosso Castel del Giudice, in provincia di Isernia, nella tarda serata di sabato. Due fratelli abruzzesi, Alessio e Simone Gentile, hanno perso la vita mentre viaggiavano a bordo di un’Audi A3. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso aderenza con l’asfalto, finendo per ribaltarsi completamente.

Le circostanze esatte dell’accaduto sono al vaglio delle autorità. Uno dei due fratelli è deceduto sul colpo, mentre l’altro, purtroppo, è spirato durante il trasporto verso l’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Agnone e Isernia e i Carabinieri.

Questi ultimi hanno avviato le indagini e i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Dettagli dell’incidente

L’episodio si è verificato lungo la strada che serve la zona artigianale di Castel del Giudice. L’Audi A3, su cui viaggiavano i fratelli Gentile, ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e capovolgendosi. Il bilancio è stato devastante: un decesso immediato e un secondo fratello deceduto durante il tragitto verso l’ospedale Veneziale di Isernia. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma purtroppo non è stato sufficiente a salvare entrambe le vite. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire ogni aspetto che ha portato a questa terribile fatalità.

Contesto e reazioni

La notizia della morte dei fratelli Gentile ha destato profondo cordoglio e sgomento nella comunità locale. Alessio e Simone erano figure conosciute e stimate a Castel del Giudice, dove risiedevano da tempo. Simone, 45 anni, era un imprenditore agricolo, attivo nella valorizzazione dei terreni locali e nella produzione biologica. Alessio, 41 anni, svolgeva la professione di commercialista ed era anche presidente del circolo locale di Legambiente, distinguendosi per il suo impegno in iniziative come l’Apiario di Comunità. Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Veneziale di Isernia, in attesa degli accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria per fare piena luce sull’incidente.