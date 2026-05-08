Un incidente stradale ha coinvolto nella mattinata di venerdì 8 maggio uno scooter lungo il viadotto del Musofalo, a Catanzaro, in Calabria, vicino alla rotatoria Gualtieri. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un tamponamento con un’auto in transito in quel momento, finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, mentre la viabilità ha subito rallentamenti. Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze. La circolazione, inizialmente interrotta, ha ripreso a scorrere poco dopo.

Catanzaro: dinamica e soccorsi

L’incidente stradale è avvenuto pochi istanti fa sul viadotto del Musofalo, arteria principale verso la rotatoria Gualtieri. Secondo le prime informazioni, lo scooter avrebbe tamponato un’auto prima di perdere il controllo e cadere rovinosamente sull’asfalto. Sul luogo dell’evento i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità, garantendo la sicurezza dell’area fino alla completa messa in sicurezza della carreggiata.

Traffico bloccato e rallentamenti dopo l’incidente

Il sinistro ha provocato rallentamenti lungo l’intero tratto del viadotto interessato in una fascia oraria con elevato flusso di automezzi. Le operazioni di soccorso del conducente e il controllo delle autorità hanno imposto limiti temporanei alla circolazione, generando disagi agli automobilisti.

La gestione del traffico è stata fondamentale per evitare ulteriori problemi, mentre i residenti e i pendolari sono stati invitati a percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità.

Conducente dello scooter illeso, accertamenti in corso

Fortunatamente, le prime notizie sul conducente dello scooter indicano l’assenza di lesioni gravi. Gli operatori del soccorso hanno monitorato le condizioni dell’uomo sul posto, mentre i Carabinieri continuano gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta del tamponamento e della caduta. La collaborazione tra forze dell’ordine e soccorritori ha permesso di ridurre i rischi e garantire sicurezza ai cittadini presenti.

Incidente anche a Cropani Marina

Nella serata del 7 maggio un altro incidente stradale si è verificato ieri sera al bivio di Cropani Marina, coinvolgendo tre auto. Dalle prime ricostruzioni, alcune persone avrebbero riportato ferite lievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza sia i veicoli coinvolti sia l’area circostante.