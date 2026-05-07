Disagi alla circolazione lungo la Statale 106 Jonica, nei pressi dello svincolo per Corigliano, dove nella giornata del 7 maggio un incidente stradale ha coinvolto una Mercedes e diversi mezzi pesanti. L’impatto, avvenuto in un tratto già trafficato, non ha provocato feriti ma ha causato forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dei fatti e veicoli coinvolti nell'impatto

L’incidente stradale si è verificato all’altezza dello svincolo per Corigliano sulla Strada Statale 106 Jonica.

Coinvolti una Mercedes e diversi mezzi pesanti in uno scontro le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’impatto non ha provocato feriti, ma ha generato immediati disagi alla circolazione. I veicoli rimasti sulla carreggiata per alcune ore hanno ridotto lo spazio utile al transito degli automobilisti sopraggiunti, creando rallentamenti significativi lungo uno dei principali assi viari della zona.

Corigliano, code svincolo Corigliano nel cosentino

Le conseguenze dell’incidente stradale si sono subito ripercosse sulla viabilità della Statale 106, con lunghe code e traffico bloccato per diversi minuti in entrambe le direzioni. La presenza dei mezzi coinvolti sulla carreggiata ha reso difficile la circolazione, soprattutto nelle ore di maggiore intensità.

Gli automobilisti sono rimasti fermi in attesa dello sgombero della sede stradale, con disagi anche per il traffico pesante diretto lungo la costa ionica.

Carabinieri sul posto: rilievi e rimozione dei mezzi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi stanno procedendo per ripristinare la normale circolazione sulla Statale 106 Jonica. Non si tratta di una novità la presenza di incidenti stradali lungo la Statale 106, ribattezzata negli anni "Strada della morte" a causa dell'elevato numero di scontri tra mezzi che hanno portato alla morte di diverse persone.