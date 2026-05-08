A Rende, nella frazione di Quattromiglia nel territorio provinciale di Cosenza, in Calabria, un uomo è stato rinvenuto senza vita nella serata di giovedì 7 maggio all’interno dello scantinato di un edificio in via Evangelista Torricelli. Il corpo presentava evidenti segni di avanzata decomposizione. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rende e il personale del 118, che ha potuto soltanto constatarne il decesso. Le autorità hanno subito avviato le indagini per accertare le cause della morte, senza escludere alcuna ipotesi.

Corpo senza vita rinvenuto a Rende: primi accertamenti

Dopo il ritrovamento del corpo, gli investigatori hanno delimitato l’area dello scantinato per consentire i rilievi scientifici. La zona è sorvegliata costantemente mentre i Carabinieri raccolgono prove e indizi utili. Al momento nessuna pista viene scartata, dalle cause naturali agli incidenti domestici, fino a eventuali circostanze esterne. L’obiettivo principale rimane identificare la vittima e ricostruire le ultime ore della sua vita.

Indagini in corso: Procura di Cosenza coordina le attività

La Procura della Repubblica di Cosenza è stata subito messa al corrente dell’accaduto e ha preso in mano il coordinamento delle indagini. Gli investigatori procedono con cautela, mantenendo la massima riservatezza.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: sarà compito degli accertamenti stabilire se si tratti di un decesso naturale, di un incidente o se possano emergere altre circostanze.

Quattromiglia scossa: sicurezza e comunità locali

La notizia del ritrovamento ha scosso la comunità di Quattromiglia, prevalentemente universitaria. Il ritrovamento è avvenuto in uno scantinato all’interno di un edificio residenziale, rendendo indispensabile un intervento attento e mirato da parte degli specialisti dei Carabinieri. Sul luogo del ritrovamento del cadavere non sono stati rilevati segni di colpi d’arma da fuoco o armi, né altre evidenze di violenza sul corpo. Al momento, non si esclude che la morte possa essere avvenuta per cause naturali. Gli accertamenti renderanno nelle prossime ore il quadro più chiaro.