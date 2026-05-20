Torna anche nel 2026 “La tavola dei 300”, l’iniziativa promossa dall’associazione ristoratori lubrensi che quest’anno sceglie il mare come filo conduttore per raccontare le bellezze della costa di Massa Lubrense.

Il programma della manifestazione è stato presentato nel corso di un incontro ospitato al ristorante “Taverna del Capitano”.

“Siamo partiti alcuni anni fa da un'idea semplice ma ambiziosa - spiega Francesco Gargiulo, presidente dell'associazione ristoratori lubrensi - Raccontare Massa Lubrense attraverso la sua cucina, l'ospitalità e la sua gente.

Oggi 'La tavola dei 300' diventata un simbolo di identità e collaborazione tra ristoratori, cittadini e istituzioni. L'iniziativa punta a consolidare l'immagine di Massa Lubrense come centro di accoglienza e cultura del gusto, con un ruolo da protagonista nel panorama della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'Unesco”.

La manifestazione si articolerà in due appuntamenti nel mese di giugno. Martedì 16 giugno, a Marina della Lobra, si terrà una serata aperta al pubblico tra musica, spettacoli, danze e degustazioni. Il giorno successivo, mercoledì 17 giugno, andrà invece in scena l’esclusiva cena de “La tavola dei 300” nel borgo di Marina di Puolo, dove sessanta chef dell’associazione saranno impegnati nella preparazione di piatti ispirati ai sapori e alla tradizione culinaria del territorio.

“La tavola dei 300 non è soltanto un evento gastronomico - commenta Giovanna Staiano, sindaca facente funzioni di Massa Lubrense - ma rappresenta un modello di promozione territoriale che mette insieme identità, paesaggio e comunità. Massa Lubrense possiede un patrimonio straordinario che merita di essere raccontato attraverso le sue eccellenze”.

Anche per il 2026 l’evento manterrà una forte finalità solidale. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno destinati alle famiglie in difficoltà del territorio di Massa Lubrense, grazie alla collaborazione tra l’associazione ristoratori lubrensi e le parrocchie locali.