Un grave incidente si è verificato questa mattina, 16 maggio 2026, intorno alle ore nove, sull’autostrada A14. Un’autocisterna si è ribaltata nei pressi del casello Pescara Nord/Città Sant’Angelo, al chilometro 360. Il camionista, rimasto incastrato nella cabina del mezzo, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che dopo aver impattato contro un guardrail si è ribaltato. L’urto ha gravemente danneggiato la cabina, rendendo necessario un complesso intervento dei soccorritori per liberare la vittima dalle lamiere.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e la Polizia Stradale.

Dettagli dell’incidente

L’episodio è avvenuto sull’autostrada A14, nel tratto abruzzese, al chilometro 360, in prossimità dello svincolo di Pescara Nord/Città Sant’Angelo. L’autocisterna, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato, colpito il guardrail e si è capovolta. Il conducente è rimasto intrappolato nella cabina di guida, compromessa dall’impatto. Le operazioni di estrazione sono state complesse e hanno richiesto l’impiego di squadre specializzate.

L’Autostrada Adriatica

L’A14, conosciuta come Autostrada Adriatica, rappresenta una delle arterie stradali più estese d’Italia, con i suoi 743,4 chilometri.

Il suo tracciato collega Bologna a Taranto, attraversando cinque regioni: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, seguendo in gran parte il litorale adriatico. Il casello di Pescara Nord/Città Sant’Angelo è uno snodo cruciale nel percorso dell’autostrada all’interno della regione Abruzzo, in provincia di Pescara.