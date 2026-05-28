La Corte di Assise di Appello di Napoli ha recentemente emesso una sentenza che ha ridotto la pena dall’ergastolo a trenta anni di reclusione per i membri del commando ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio, Pasquale Mignano. L’episodio risale al 9 aprile 2019, quando Mignano fu tragicamente ucciso a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, davanti a un istituto scolastico per l’infanzia. Al momento dell’agguato, stava accompagnando in auto il nipotino di appena tre anni.

Le indagini hanno rivelato che l’omicidio si inseriva in un contesto di scontro armato tra i clan Mazzarella-D’Amico e Rinaldi.

Luigi Mignano era cognato di Ciro Rinaldi, noto come 'Mauè', all’epoca detenuto. Un dettaglio particolarmente crudo emerso dalle ricostruzioni è che i killer avrebbero sparato pur essendo consapevoli della presenza del bambino nell’abitacolo. La fotografia dello zainetto del piccolo, ritrovato vicino al corpo della vittima, divenne un’immagine simbolo che suscitò profonda commozione e attenzione pubblica.

La decisione della Corte di Appello

La sentenza è stata pronunciata dalla terza sezione penale della Corte di Assise di Appello di Napoli e ha riguardato Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone, tutti assistiti dai rispettivi legali. In primo grado, la condanna all’ergastolo era stata emessa dal Gup l’8 settembre 2020, e la Procura Generale aveva inizialmente richiesto la conferma della massima pena.

Tuttavia, la decisione attuale segue due precedenti annullamenti con rinvio dell’ergastolo, disposti dalla prima e dalla quinta sezione della Suprema Corte.

Ora l’attenzione si sposta sulla Procura Generale di Napoli, che ha la facoltà di presentare un ulteriore ricorso in Cassazione contro questa riduzione della pena. Il caso ha continuato a generare un ampio dibattito, non solo per le dinamiche dell’omicidio, ma soprattutto per la circostanza aggravante della presenza di un minore durante l’attacco.

Precedenti e implicazioni nel sistema giudiziario

La Corte di Assise di Appello di Napoli riveste un ruolo cruciale nei processi di primo e secondo grado per reati di grave entità, inclusi gli omicidi.

Il sistema giudiziario italiano prevede che, in situazioni analoghe, la Corte di Cassazione possa annullare sentenze di ergastolo e disporre un nuovo giudizio, come avvenuto nel caso dell’omicidio di Alessandro Amato a Pozzuoli nel luglio 2021. In quella circostanza, la condanna all’ergastolo per Ciro Iovino fu annullata, e il processo rinviato a una nuova sezione della Corte di Assise per una rivalutazione.

Questi precedenti dimostrano come le decisioni delle corti superiori possano influenzare significativamente l’entità delle pene. La possibilità di ricorsi e nuovi giudizi può portare a una rideterminazione del quadro sanzionatorio iniziale, spesso legata al riconoscimento di attenuanti o alla rimozione di aggravanti, come previsto dal codice penale italiano.