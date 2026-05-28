Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al centro di un'indagine per la realizzazione di un punto ristoro abusivo all'interno dello stadio Diego Armando Maradona. L'accusa di abuso edilizio riguarda una struttura di circa 150 metri quadrati, edificata nella tribuna autorità senza le necessarie autorizzazioni. La costruzione, composta da pannelli coibentati, cartongesso, tre pedane in legno su struttura metallica, due vani wc e dotata di impianti idroelettrici e di climatizzazione, è stata commissionata dalla società sportiva partenopea.

La Polizia Locale ha scoperto l'intervento il 7 maggio scorso, durante un controllo che ha rilevato i lavori in corso, avviando così la procedura che ha portato al sequestro.

Nel tentativo di giustificare l'opera, il direttore dei lavori ha presentato ai vigili urbani una delibera della giunta comunale di Napoli, datata settembre 2025. Tale provvedimento approvava la realizzazione di tre nuove sale hospitality, prevedendo in cambio un aumento di quasi 30 mila euro del canone concessorio. Ciononostante, il Comune ha chiarito il 12 maggio che il nulla osta rilasciato non poteva in alcun modo essere considerato un titolo edilizio valido. Di conseguenza, il 13 maggio, è stato eseguito il sequestro della struttura da parte delle autorità competenti.

Convalida del sequestro e contestazione dell’abuso edilizio

Il caso è stato successivamente sottoposto all'attenzione del giudice per le indagini preliminari, il quale, il 18 maggio, ha convalidato il provvedimento di sequestro. A De Laurentiis, nella sua qualità di amministratore del Napoli, viene formalmente contestato il reato di abuso edilizio. Il club ha tentato di difendere l'opera, sostenendo che si trattasse di una struttura temporanea, destinata a rimanere in loco per un periodo di due anni. Tuttavia, il giudice ha chiarito che solo le opere rimovibili entro 180 giorni rientrano nella categoria dell'attività edilizia libera. La durata prevista di due anni, essendo superiore a tale limite, rende l'intervento di fatto abusivo.

Nell'ordinanza di convalida, il giudice ha specificato che un'opera definita 'stagionale' ma destinata a soddisfare esigenze ricorrenti, necessita comunque del permesso di costruire.

Delibera comunale e normativa edilizia

La delibera della giunta comunale, pur esistente, non ha la facoltà di sostituire il titolo edilizio richiesto per legge, né può derogare alla normativa superiore in materia di costruzioni. Per queste ragioni, il provvedimento di sequestro è stato pienamente convalidato. La società Napoli ha ora la possibilità di impugnare la decisione giudiziaria o, in alternativa, di procedere allo smontaggio della struttura contestata. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulla gestione e sull'adeguatezza dello stadio Maradona, un tema su cui lo stesso De Laurentiis ha espresso in passato forti critiche, affermando pubblicamente: 'Investire sul Maradona non si può: è inadeguato'.