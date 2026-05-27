Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere una vigilanza elevata in vista del prossimo turno di ballottaggio, un appuntamento cruciale per la città. La sua dichiarazione è giunta in occasione di una recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove è stata ribadita l'importanza fondamentale di assicurare il corretto e trasparente svolgimento di tutte le operazioni elettorali. L'obiettivo primario è garantire la piena tutela della sicurezza sia dei cittadini che saranno chiamati alle urne, sia degli operatori impegnati nel processo di voto.

Durante l'incontro, i partecipanti hanno analizzato in dettaglio le strategie e le misure più efficaci da adottare per prevenire qualsiasi potenziale rischio di turbativa. Un focus specifico è stato posto sulle aree considerate più sensibili del territorio, dove la vigilanza sarà ulteriormente rafforzata. Il prefetto di Bari ha sottolineato con fermezza: “Il nostro obiettivo è garantire che il voto si svolga nella massima regolarità e sicurezza, senza alcuna interferenza esterna.” Per raggiungere questo scopo, le forze dell'ordine sono state esortate a intensificare i controlli e a monitorare con la massima attenzione ogni singola fase delle operazioni di voto, dalla preparazione dei seggi fino allo spoglio delle schede.

Misure di sicurezza per il ballottaggio a Napoli

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha elaborato un piano operativo dettagliato, che prevede un'intensificazione mirata della vigilanza. Questa sarà concentrata in particolare nei pressi dei seggi elettorali e nelle zone identificate come maggiormente esposte a possibili rischi di interferenze o tentativi di condizionamento. Una particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione di eventuali episodi di disturbo o di tentativi volti a influenzare il libero esercizio del diritto di voto dei cittadini. Il prefetto ha ribadito con forza l'esigenza di una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte – dalle forze dell'ordine alle amministrazioni locali – per creare e mantenere un ambiente sereno e completamente protetto, essenziale per la piena espressione democratica.

Il ruolo della Prefettura di Napoli nella gestione elettorale

La Prefettura di Napoli, in quanto ufficio territoriale del Governo, svolge un ruolo centrale e insostituibile nel coordinamento delle attività di sicurezza pubblica e di protezione civile all'interno della provincia. Tra i suoi compiti istituzionali più rilevanti rientrano la gestione e la supervisione delle complesse procedure elettorali, l'attuazione di strategie per la prevenzione delle infiltrazioni criminali e la tutela generale dell'ordine pubblico. L'ente, attualmente guidato dal prefetto Michele di Bari, opera in sinergia costante con le forze dell'ordine e le diverse amministrazioni locali. Questa collaborazione è fondamentale per assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti e per garantire la sicurezza dei cittadini durante eventi di particolare importanza e sensibilità, come le consultazioni elettorali, che rappresentano un pilastro della vita democratica.