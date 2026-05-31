Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 107 Silana Crotonese nella giornata di domenica 31 maggio, all’interno della galleria “Guardiola”, a pochi chilometri dal bivio per la vecchia Statale 107 in direzione Paola. Una station wagon, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere di protezione, provocando rallentamenti significativi del traffico. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

Traffico paralizzato sulla Statale 107 dopo l’incidente

Il sinistro ha subito bloccato la viabilità in entrambe le direzioni, soprattutto verso il mare, con code lunghe diversi chilometri.

L’auto incidentata è rimasta intrappolata sulla corsia in direzione Cosenza, costringendo gli automobilisti a fermarsi e prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti prontamente vigili del fuoco e sanitari, mentre la Polizia Stradale ha avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Coinvolti anche altri veicoli, lievi contusi

Oltre alla station wagon, un tamponamento tra due auto si è verificato all’interno di un’altra galleria, nei pressi di San Fili, aggravando ulteriormente la situazione del traffico. Gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo contusioni lievi e sono stati assistiti dai soccorritori. Testimoni hanno confermato la prontezza dei conducenti in transito nel prestare aiuto immediato, evitando conseguenze più gravi.

Incidente anche a Cosenza, auto perde il controllo

Non solo sulla Statale 107, anche nella città di Cosenza nelle ore precedenti è stato registrato un rocambolesco incidente stradale. Il 30 maggio, intorno alle 3.00 della notte, si è verificato un incidente stradale nel pieno centro di Cosenza, lungo via Caloprese. Un automobilista, alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro diverse auto parcheggiate lungo il marciapiede, nei pressi del bar Bronx. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’auto avrebbe terminato la sua corsa contro i veicoli in sosta, provocando danni ad almeno sei mezzi.