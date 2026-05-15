Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha partecipato a un importante incontro tenutosi il 15 maggio 2026 nella città partenopea, interamente dedicato alle strategie di contrasto alla violenza minorile. Durante l'evento, Gratteri ha posto l'accento sulla necessità impellente di investire con decisione nell'istruzione e nel terzo settore. Questo approccio è ritenuto cruciale per arginare e prevenire efficacemente i fenomeni di disagio giovanile e devianza che possono coinvolgere i più giovani. L'incontro, di grande rilevanza per il territorio, si è svolto presso la sede della Regione Campania, richiamando un'ampia platea di partecipanti.

Erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali, operatori sociali attivi sul campo e membri di diverse associazioni quotidianamente impegnate nel delicato supporto ai minori in difficoltà.

Nel cuore del suo intervento, il procuratore Gratteri ha pronunciato parole chiare e dirette, affermando con forza: "Bisogna investire nella scuola e nel terzo settore per evitare che i ragazzi finiscano in circuiti di devianza". Ha poi proseguito, sottolineando come il ruolo fondamentale delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e delle realtà associative sia insostituibile. Queste entità, ha spiegato, sono chiamate a offrire alternative concrete e percorsi positivi ai giovani che si trovano a vivere in contesti socio-economici particolarmente complessi e difficili.

Gratteri ha inoltre richiamato l'attenzione sull'urgenza di rafforzare le reti di supporto territoriale, evidenziando in modo inequivocabile come la prevenzione non sia solo uno strumento, ma rappresenti la chiave centrale per arginare e invertire la preoccupante crescita della violenza minorile.

L'istruzione e il terzo settore: pilastri della prevenzione

Gratteri ha ribadito con convinzione che l'istruzione si configura come uno degli strumenti più potenti e primari per sottrarre le nuove generazioni a percorsi di illegalità e marginalità. Una scuola forte e inclusiva, ha suggerito, può rappresentare un baluardo contro l'attrattiva della criminalità. Parallelamente, ha evidenziato come il terzo settore, grazie all'instancabile impegno di una vasta rete di associazioni e volontari, sia in grado di offrire un ventaglio di opportunità educative e sociali preziose.

Queste iniziative, spesso complementari all'offerta formativa tradizionale, contribuiscono in modo significativo a ridurre il rischio di emarginazione e a promuovere l'integrazione. Durante l'incontro, sono stati presentati e discussi diversi esempi virtuosi di progetti già attivi sul territorio campano, che vedono la proficua collaborazione tra scuole, enti locali e le dinamiche realtà associative.

Napoli e le iniziative contro il disagio giovanile

L'incontro si è svolto in un contesto particolarmente significativo: Napoli, una città che negli ultimi anni ha purtroppo registrato un incremento degli episodi di violenza minorile. Questa situazione ha spinto le istituzioni locali, in sinergia con il terzo settore, a intensificare gli sforzi.

Sono state promosse e implementate numerose iniziative mirate, specificamente rivolte ai giovani, con l'obiettivo primario di rafforzare le azioni di prevenzione e favorire il recupero sociale. Il procuratore Gratteri ha concluso il suo intervento con un appello accorato, sottolineando l'importanza strategica di una collaborazione stabile e continuativa. Questa sinergia, che deve coinvolgere attivamente la scuola, le famiglie e le associazioni, è essenziale per costruire percorsi di crescita sani e responsabili per le future generazioni, garantendo loro un futuro lontano dalla devianza.