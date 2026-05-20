La Giunta regionale della Campania ha approvato, in data 20 maggio 2026, due interventi infrastrutturali essenziali per l'isola di Procida. Le delibere, promosse dagli assessori regionali Mario Casillo ed Enzo Cuomo, mirano a rafforzare connettività e sicurezza.

Il primo intervento riguarda la manutenzione straordinaria del pontile aliscafi, con un finanziamento di €500.000. Questo investimento è cruciale per la funzionalità e la sicurezza di una delle principali vie di accesso marittimo.

Il secondo intervento approvato è il consolidamento statico della banchina circondariale marittimo, con una dotazione di €1.000.000.

Quest'opera è fondamentale per preservare l'integrità strutturale della banchina.

Gli assessori stanno inoltre verificando le procedure per finanziare interventi di ripascimento e tutela delle spiagge di Chiaiolella e Ciraccio.

Dettagli e Obiettivi degli Interventi

I due progetti, entrambi sull’isola di Procida, rispondono a esigenze specifiche. La manutenzione straordinaria del pontile aliscafi (€500.000) mira a ripristinare e migliorare una struttura nevralgica per il trasporto marittimo. Il consolidamento statico della banchina circondariale marittimo (€1.000.000) è volto a prevenire erosione e a garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali.

Procida nelle Politiche Regionali

La Regione Campania riconosce Procida come zona con specifiche esigenze infrastrutturali, parte dell’arcipelago campano.

La legge regionale 22 luglio 2025, n. 11, la individua tra le aree disagiate per la fruizione dei servizi. Questo quadro normativo definisce ambiti di intervento per lo sviluppo della mobilità e il miglioramento delle infrastrutture di accesso e collegamento. Le delibere attuali si inseriscono in questa strategia, promuovendo uno sviluppo equilibrato per Procida e assicurando servizi più efficienti e infrastrutture moderne.