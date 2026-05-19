Le segnalazioni dei cittadini, inviate tramite l'applicazione YouPol, hanno permesso alle forze dell'ordine di condurre una serie di blitz mirati in diverse aree della Campania. L'iniziativa della Polizia di Stato ha evidenziato la partecipazione attiva della cittadinanza nell'utilizzo di uno strumento digitale per segnalare episodi sospetti o di pericolo.

Le segnalazioni ricevute tramite YouPol hanno riguardato, in particolare, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite. Gli interventi sono stati coordinati tra Napoli e le altre province campane, portando all'identificazione di soggetti sospetti e al sequestro di sostanze e materiali collegati ad attività criminali.

L'applicazione, disponibile gratuitamente, consente agli utenti di inviare messaggi, fotografie e segnalazioni geolocalizzate, garantendo l'anonimato di chi comunica, un fattore cruciale per incentivare la collaborazione.

Interventi Operativi e Risultati

La tempestività delle segnalazioni e la collaborazione tra le articolazioni territoriali hanno reso possibili gli interventi delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato ha rimarcato come l'applicazione YouPol si sia dimostrata uno strumento efficace per il contrasto alla microcriminalità e per la tutela della sicurezza pubblica. Le operazioni condotte hanno portato a un incremento dei controlli sul territorio e a una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle aree indicate dai cittadini, contribuendo a una maggiore protezione.

Obiettivi e Funzionamento dell'App YouPol

YouPol è stata sviluppata dalla Polizia di Stato con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto dei reati. L'applicazione consente segnalazioni in tempo reale, anche anonime, su fenomeni quali il bullismo, lo spaccio di droga e la violenza domestica. Attraverso questa piattaforma, è possibile allegare fotografie e indicare con precisione il luogo dell'evento segnalato. L'iniziativa mira a rafforzare il legame di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, promuovendo così maggiore sicurezza e vivibilità nelle comunità locali.